MHP Genel Başkanı Bahçeli: "28 Mayıs'ta sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz" | Video
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti. Bahçeli açıklamasında, "Elde edilmiş edilen başarıyı yarıda bırakmamak için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluk üstlenmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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