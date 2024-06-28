Video Haber MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2233. kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video
MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2233. kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video

MSB’den Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2233. kuruluş yıl dönümüne özel klip | Video

28.06.2024 | 13:40

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2233. kuruluş yıl dönümüne özel klip yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, "2233 yıldır milletimizin sarsılmaz gücü olarak görev yapan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! Metehan'dan Atatürk'e kadar kahraman komutanlarla nice zaferler kazanan bu büyük ordunun her bir neferini selamlıyor, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz" notuyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2233. kuruluş yıl dönümüne özel klip yayımladı.
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