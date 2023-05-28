Mustafa Destici: "The Economist'e en büyük kapağı bugün Türk milleti attı" | Video
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından basın açıklamasında bulundu.
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