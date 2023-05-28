Video Haber Mustafa Destici: "The Economist'e en büyük kapağı bugün Türk milleti attı" | Video
Mustafa Destici:

Mustafa Destici: "The Economist'e en büyük kapağı bugün Türk milleti attı" | Video

28.05.2023 | 20:21

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından basın açıklamasında bulundu.

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