Mustafa Sarıgül yumruklu saldırı iddiasını yalanladı: "Öyle bir şey olmadı!" | Video

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün, TBMM'de yumruklu saldırıya uğradığı iddia edildi. Söz konusu iddialar hakkında açıklama yapan Mustafa Sarıgül, "Yok yok öyle bir şey olmadı. Bana bir takım sorular sordu. Ben de 'tanımıyorum sizi bunun yeri burası değil' dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım" dedi.