Video Haber Nebi Miş | Deprem gerçeği ve heba edilen yıllar
Nebi Miş | Deprem gerçeği ve heba edilen yıllar

Nebi Miş | Deprem gerçeği ve heba edilen yıllar

25.04.2025 | 16:37

Nebi Miş'in 25.04.2025 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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