Video Haber Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler! | Video
Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler! | Video

Özgür Özel’in yol arkadaşlarından küstah çağrı: Kürsüden teröristbaşı Öcalan'a selam gönderdiler! | Video

15.12.2023 | 12:19

CHP'de isimler değişti ancak zihniyet aynı kaldı. Yeni genel başkan Özgür Özel, yerel seçimlerde ittifak yapmak için terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HEDEP yani yeni ismiyle DEM Partisi'nin kapısını çaldı. Katıldığı şehit cenazesinden saatler sonra partinin Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile tokalaştı. Özgür Özel'in yol arkadaşları ise saatler sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'a selam yolladı. Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine tepki yağdı...

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