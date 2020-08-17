Video Haber PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video

PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video

PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu ile 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu terörist etkisiz hale getirildi | Video
17.08.2020 | 07:57

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MİT, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Kırmızı Liste'de aranan PKK’nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu 'Agit Garzan' kod adlı Murat Kalko'yu etkisiz hale getirdi. MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki farklı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.

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MİT, sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalar neticesinde PKK'nın ilk silahlı eylemini gerçekleştirdiği 15 Ağustos'un yıldönümünde üç farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığını belirledi. Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı. Bu kapsamda PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko'nun Türkiye'de eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları harekete geçirmek üzere hazırlandığı öğrenildi. Bunun üzerine Agit Garzan kod adlı teröriste yönelik çalışma başlatıldı ve akabinde de sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. 1975 doğumlu Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle kırmızı kategoride arandığı belirtildi. Kalko'nun ayrıca, Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özel olarak Hakurk Sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.


Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları anlaşılan diğer iki PKK hücresi de yakından izlendi. PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla birlikte 13 ve 14 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen iki farklı operasyonla, sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi. Teslim olan teröristler MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde yaptığı operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını belirtiyorlar. Uzmanlar da PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkat çekiyorlar.

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