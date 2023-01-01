Portekiz'den gelen hasta yakını, Bakan Koca'ya teşekkür etti | Video

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Portekiz’in Başkenti Lizbon’dan tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne geldiğini söyleyen gurbetçi Abdülkadir Geylani Seymen yılbaşı gecesi hastane ziyaretinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile karşılaştı. Seymen, Portekiz’de doktorlara Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni anlattığını ifade etti.