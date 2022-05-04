Video Haber Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video
Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video

Rus ordusunun Azovstal fabrikasını vurduğu anlar paylaşıldı | Video

04.05.2022 | 21:16

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Ukrayna’nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına Rus ordusunun düzenlediği saldırıya ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, fabrikada çok sayıda patlama meydana geldiği görüldü.

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