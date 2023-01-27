Rusya'da ağır yaralanan Türk öğrenci tedavi için Türkiye’ye getirildi | Video
Rusya'nın başkenti Moskova'da kaldığı öğrenci yurdunun 13'üncü katından düşerek ağır yaralanan tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Altınışık (21) ailesi tarafından tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi. Yusuf Altunışık’ın tedavisinin Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi.
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