Video Haber Şanlıurfa'da 2 terörist ikna çalışmaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

Şanlıurfa'da 2 terörist ikna çalışmaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu | Video

Şanlıurfa'da 2 terörist ikna çalışmaları ile güvenlik güçlerine teslim oldu | Video
22.07.2020 | 19:44

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2 teröristin, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

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Açıklamada, "Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, örgüte 2014 ve 2015 yıllarında katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 112'ye yükseldi" denildi.

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