Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ’ın yatırım ve toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Milli Muharip uçağın 2023'te hangardan çıkarılarak tüm dünyaya gösterileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Ve 2025'te ilk uçuşu gerçekleştirilecek olan Milli Muharip uçağımız test süreçlerinin ardından Hava Kuvvetlerimizin vurucu gücü olarak 2029'da göklerdeki yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.