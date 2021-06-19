Video Haber Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber...

Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber...

Şebnem Bursalı | Şuşa için Allahu ekber...
19.06.2021 | 16:17

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Şebnem Bursalı'nın 19.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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