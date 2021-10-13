SON DAKİKA | 12 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
00:38
06:51
Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi | Video 12.10.2021 | 21:25
00:35
00:15
Ege'de fırtına! Minare zarar gördü | Video 12.10.2021 | 18:39
00:22
Galatasaray-İstanbulspor hazırlık maçından devre arası notları | Video 12.10.2021 | 18:06
04:01
Mahmut Övür | İmamoğlu’na karşı Yavaş kartı 12.10.2021 | 17:52
06:17
05:32
Yavuz Donat | Her derde deva kaya tuzu 12.10.2021 | 17:50
00:30
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı 12.10.2021 | 17:21
02:30
Mehmet Barlas | Bunlar ittifak değil itilaf partileridir 12.10.2021 | 14:31
04:54
Burhanettin Duran | ‘Siyasi cinayetler’ polemiği 12.10.2021 | 14:29
00:23
SON DAKİKA: El-Bab'da terör saldırısı! Olay yerinden ilk görüntüler... 12.10.2021 | 11:47
41:40
03:14
Hasan Basri Yalçın | Fransa, endişeli ama saldırgan 12.10.2021 | 11:26
02:59
Haşmet Babaoğlu | Neler oluyor? 12.10.2021 | 11:17
05:25
01:36
9 ay süren takibin ardından 28 ilde eş zamanlı “Çekirge Operasyonu” 12.10.2021 | 09:04
01:24
00:46
ABD'de bir uçak yerleşim yerine düştü | Video 12.10.2021 | 00:13
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 12 Ekim koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19’u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı. İşte Türkiye'de güncel koronavirüs ve vefat sayıları...