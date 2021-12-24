Son dakika: 24 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:15
Başkan Erdoğan'dan TÜSİAD'a tepki | Video 24.12.2021 | 21:56
06:40
Başkan Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız | Video 24.12.2021 | 21:40
01:06
02:05
02:16
08:50
02:44
Haşmet Babaoğlu | Bahçeyi bırak, memleket toprağına bak! 24.12.2021 | 15:00
14:34
03:36
Hilal Kaplan | Erdoğan, yabancıları da şaşkına uğrattı 24.12.2021 | 14:31
07:55
Yavuz Donat | Acı ama... Türkiye gerçekleri 24.12.2021 | 14:28
04:28
Mahmut Övür | Galata bankerlerinden günümüze 24.12.2021 | 14:24
01:06
01:31
Mehmet Barlas | Yavaşca'sız bir dünya 24.12.2021 | 14:09
00:32
Başkan Erdoğan anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti | Video 24.12.2021 | 13:56
01:15
01:15
İstanbul'da AK Parti binasının önüne bırakılan koliden bomba düzeneği çıktı 24.12.2021 | 12:17
02:45
SON DAKİKA: PKK'nın sözde hocalarına iddianame! 24.12.2021 | 12:12
18:08
01:34
Komandolar dualarla El-Bab'a uğurlandı 24.12.2021 | 11:00
03:38
SON DAKİKA: Yerli ve milli aşı TURKOVAC Halk Sağlığı depolarına ulaştı 24.12.2021 | 10:58
Son dakika haberi: 24 Aralık koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...