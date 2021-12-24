Son dakika: 24 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video

Son dakika haberi: 24 Aralık koronavirüs tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Doğru. Salgını gündemden çıkarmalıyız. Bunun mümkün olduğuna kuşku yok. Vefat ve vaka sayılarında son haftalarda kontrollü seyir devam ediyor. Toplumun genel eğilimi de salgın psikolojisinden uzaklaşma yönünde. Ama: hatırlatma dozlarını yaptırmazsak yorucu gündeme dönebiliriz." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...