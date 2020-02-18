Son dakika! 81 ilde eş zamanlı gıda teröristlerine karşı denetim başladı.. | Video

Son dakika haberi: 81 ilde eş zamanlı olarak unlu mamuller için gıda denetimi! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 81 ilde 7 bin gıda polisi dün itibariyle denetimlere başladı. İlk gün süt ve süt ürünlerine denetlenirken ikinci günde ise et ve et ürünleri için düğmeye basıldı. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz denetimlerin detaylarını ve süreci A Haber’e anlattı.

"ANKARA GENELİNDE 130'A YAKIN EKİBİMİZ GÖREV BAŞINDADIR"

Halk sağlığının en önemli unsurlarından birinin gıda denetimi olduğunu vurgulayan Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz: "Tarım Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 ilde eş zamanlı olarak gıda denetim seferberliği başladı. Ankara genelinde 130'a yakın ekibimiz görev başındadır. Etler üzerinde hem mikrobiyolojik açıdan hem de etlerin hangi hayvana ait olduğuna dair incelemeler yapılıyor. Ek olarak işletmenin hijyen koşulları, depolar ve çalışanların hijyen koşullarına bağlılığı da incelemelere tabi tutulan noktalar arasındadır. Ankara ili içerisinde 2019 yılında 77 bin denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde tespit ettiğimiz 1100 civarında ki olumsuzluk için 7 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yarın da 81 ilde eş zamanlı olarak unlu mamuller için bir denetim gerçekleştirilecektir. Ek olarak toplu tüketim yerleri ve fast food noktalarının tamamında denetimler devam edecektir" şeklinde ifade etti.