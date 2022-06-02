Son dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3 kelime ile Kılıçdaroğlu'nu tarif etti: Kes Kopyala ve Yapıştır | Video

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çelik CHP Genel Başkanlığı ile ilgili açıklamalarında; "Yabancı muhataplarından duymadıkları, dolaylı haberler olarak gündeme gelen konuların bir siyasi parti faaliyeti olarak gündeme getirildiğini belirterek, "Ne yapıyorlar? Kes, kopyala ve yapıştır. " ifadelerini kullandı. Öte yandan Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına ilişkin "Baştan aşağı hukuka aykırı ve yalan üzerine bir yaklaşım üretir, Türkiye'yi sağa sola şikayet ederseniz o zaman biz burada barışçıl ve iyi niyetli bir yaklaşım görmeyiz" ifadelerini kullandı.