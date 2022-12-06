Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert çıkış: "Rüzgar eken fırtına biçer" | Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran hamlelerine ilişkin yaptığı açıklamasında 'Rüzgar eken fırtına biçer' diyerek çok sert tepki gösterdi.