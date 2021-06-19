SON DAKİKA: Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte 1.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı | Video
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Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 00:00'a kadar yapılan aşı sayısı: 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı: Sıradaki?" ifadelerine yer verdi.