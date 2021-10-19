Son dakika: Başkan Erdoğan: Togo'nun FETÖ ile mücadelemize verdiği destek takdire şayan | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togolu mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor. Togo'nun, Türkiye'nin FETÖ ile olan mücadelesine verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Kararlı duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.