Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Tarihi İpek Yolu'nun önemli güzergahını 79 kilometrelik yolla güvenli ulaşıma kavuşturuyoruz. Yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz bu yol sayesinde Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saat değil 35 dakikada kat edilecek." dedi.