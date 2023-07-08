Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Emekli maaşlarına yapılan zam hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammına ilave refah payıyla zam oranını yüzde 25’e çıkarıyoruz. SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine aynı oranda zam yapıyoruz. Enflasyonun üzerinde artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözünü tutuyoruz." ifadelerini kullandı. Seçimlerden sonra 'değişim' tartışmalarının başladığı muhalefetin, milletin sıkıntısına çözüm üretemediğini belirten Başkan Erdoğan, "Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştılkları adamları buhgün diktatör diyerek göndermeye çalışıyorlar. Her gün kavga. Türkiye'de ne olup bittiği umurlarında değil." dedi.