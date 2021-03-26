Son dakika! Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışında flaş açıklamalar | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında açıklamalar yaptı. Erdoğan, koronavirüs aşısıyla ilgili, "Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin... Çin Dışişleri Bakanı'na bu iş süratle bitsin dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına da sert tepki gösterdi.