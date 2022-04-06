SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Yeni bir safhaya geçiyoruz, alım gücü eskisinden fazla olacak | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili vekillerle buluşmasında konuştu. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarının sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da sorunu olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim bir durumdadır." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini belirterek, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Alım gücünü eskisinin de üzerine çıkaracağız." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...