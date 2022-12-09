Son Dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar | Video

Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Zengin, "AK Parti, MHP ve BBP'den 336 vekilin imzasıyla biraz sonra Meclis Başkanı'na sunacağız. Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz." dedi. Konuşmasının sonunda alkışlanan Özlem Zengin, gözyaşlarına hakim olamadı.