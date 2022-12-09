Son Dakika: Başörtüsü için anayasa teklifi! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den flaş açıklamalar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
54:38
03:22
03:22
00:34
00:43
01:19
23:30
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | Video 09.12.2022 | 12:37
37:00
00:50
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç savunma "Milletimiz teknolojiyi de görsün" | Video 09.12.2022 | 08:38
03:05
37:17
06:34
00:53
Herkes 'Kaçırıyorlar' sandı! Gerçekse bambaşkaydı | Video 08.12.2022 | 22:52
01:25
47:06
01:15
Meksika’da havai fişek atölyesinde patlama: 5 ölü, 19 yaralı | Video 08.12.2022 | 21:31
01:51
AFAD ekipleri kimyasal sızıntı yaşanan tıra müdahale etti | Video 08.12.2022 | 20:45
00:32
Kuşadası'nda organize suç örgütüne yönelik operasyon: 2 tutuklama | Video 08.12.2022 | 20:35
01:50
Son dakika haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa teklifine ilişkin açıklama yaptı. Zengin, "AK Parti, MHP ve BBP'den 336 vekilin imzasıyla biraz sonra Meclis Başkanı'na sunacağız. Başörtüsü meselesine, bir bez parçası diyenler bu konuyu hiç anlamamışlardır. Bunun nasıl bir travma olduğunu anlayamaz." dedi. Konuşmasının sonunda alkışlanan Özlem Zengin, gözyaşlarına hakim olamadı.