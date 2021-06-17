Son dakika: Bodrum’da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit 1 polis yaralı | Video

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, acı haber sonrası paylaşımda bulundu. Ayrıca olay yerine sevk edilen ekipler görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan 4 şüpheliyi silahlarıyla birlikte yakaladı. İşte o anlar..