Son dakika: CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal açıklama! Emekli amirallere teşekkür edip Hükümeti tehdit etti
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Son dakika haberi... CHP'li Aykut Erdoğdu, emekli amirallerin darbe imaları ile dolu bildirisi için skandal açıklamalarda bulundu! İşte CHP'li Aykut Erdoğdu, emekli amirallerin darbe bildirisi ile ilgili olarak kullandığı skandal ifadeler; 'Hepsinden Allah razı olsun... AK Partilileri de TRT'de canlı yayında yargılayacağız'