Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalar | Video
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
65 yaşındaki hastanın koronavirüsten kurtuluş sevinci | Video 28.04.2020 | 18:49
36:42
06:07
00:22
04:03
00:11
Başka eve taşınmak isteyen oğlunu öldürdü! Öfkeli baba tutuklandı | Video 28.04.2020 | 16:38
05:43
00:45
Bodrum’da şehre inen domuzu böyle beslediler | Video 28.04.2020 | 16:33
02:28
Nur Yerlitaş’ın cenazesi helallik alınmak üzere evine getirildi | Video 28.04.2020 | 16:19
00:29
02:22
02:18
01:11
02:20
Salgında ilk plazma tedavisi uygulanan hasta iyileşti | Video 28.04.2020 | 15:33
01:35
02:26
Dışarıda maskesiz gezene para cezası kesiliyor! | Video 28.04.2020 | 15:28
10:01
07:03
00:53
00:15
Koronavirüs’ü hiçe sayıp parti yaptılar, emniyet affetmedi! | Video 28.04.2020 | 14:28
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans ile gerçekleşen toplantıda koronavirüs ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin süreceğini ifade etti ve tedbirlerin kademeli olarak zamanı geldiğinde kaldırılacağını belirtti.