Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MYK toplantısında önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans ile gerçekleşen toplantıda koronavirüs ile ilgili çok önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müddet daha dişimizi sıkacağız. Tedbirleri tavizsiz uygulamayı sürdüreceğiz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, desteklerin süreceğini ifade etti ve tedbirlerin kademeli olarak zamanı geldiğinde kaldırılacağını belirtti.