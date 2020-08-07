Son Dakika Haberi: Merkez Bankası'ndan flaş karar | Video

Son dakika... (TCMB) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, açık piyasa işlemlerinde likidite imkanını yarıya düşürdü! Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, TCMB'nın kararını canlı yayaında değerlendirdi...

Merkez Bankası'ndan likidite hamlesi geldi. Merkez yaptığı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır." dedi.