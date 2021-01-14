Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan aşı olduktan hemen sonra gazetecilere bir açıklama yaptı.