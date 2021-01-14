Video Haber Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video
14.01.2021 | 19:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 14 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 00:31
Bakan Fahrettin Koca son dakika açıkladı: 14 Ocak koronavirüs tablosu... | Video 14.01.2021 | 20:03
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video 06:14
CHP Parti Sözcüsü Öztrak’tan manipülasyon! Çöpten ekmek topladı diye sundu, hurdacı çıktı! O kişi A Haber’e konuştu | Video 14.01.2021 | 19:47
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video 01:43
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan hastane önünde ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:34
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası ilk açıklama | Video 03:29
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:21
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video 05:35
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’dan aşı sonrası hastane önünde ilk açıklama | Video 14.01.2021 | 19:05
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı! İşte ilk paylaşım... | Video 01:59
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı! İşte ilk paylaşım... | Video 14.01.2021 | 18:50
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video 04:50
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüsü aşısı yaptırdı | Video 14.01.2021 | 18:30
Aşı randevusu nasıl alınır? | Video 02:04
Aşı randevusu nasıl alınır? | Video 14.01.2021 | 18:04
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video 02:20
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Kovid-19 aşısı olacak | Video 14.01.2021 | 17:13
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video 01:30
MHP Lideri Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı | Video 14.01.2021 | 17:08
Son dakika! Emniyet Genel Müdrülüğü'nden flaş paylaşım Artık sadece saatler kaldı | Video 01:13
Son dakika! Emniyet Genel Müdrülüğü'nden flaş paylaşım "Artık sadece saatler kaldı" | Video 14.01.2021 | 15:37
Yavuz Donat | Evlat nöbetinde 500 gün 06:14
Yavuz Donat | Evlat nöbetinde 500 gün 14.01.2021 | 15:34
Hülya Güler | Oppo Türkiye’nin Ankara kampı 03:19
Hülya Güler | Oppo Türkiye’nin Ankara kampı 14.01.2021 | 15:31
Bercan Tutar | ABD’nin ‘özgürlük putu’ da yıkılıyor... 04:48
Bercan Tutar | ABD’nin ‘özgürlük putu’ da yıkılıyor... 14.01.2021 | 15:28
FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 01:04
FETÖ operasyonunda 4 kişi daha adliyeye sevk edildi | Video 14.01.2021 | 14:50
Salih Tuna | Dijital kapan! 04:39
Salih Tuna | Dijital kapan! 14.01.2021 | 12:40
Mehmet Barlas | Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar 02:27
Mehmet Barlas | Sosyal medya patronları pandemiyi kullanarak dünyayı esir aldılar 14.01.2021 | 12:36
Hıncal Uluç | WhatsApp denen cebimizdeki “Korkunç Casus!..” 06:11
Hıncal Uluç | WhatsApp denen cebimizdeki “Korkunç Casus!..” 14.01.2021 | 12:33
Hasan Basri Yalçın | Hoş geldin militer liberalizm! 03:24
Hasan Basri Yalçın | Hoş geldin militer liberalizm! 14.01.2021 | 12:29
Haşmet Babaoğlu | Trump’la kalacak sanıyorsanız, fena yanılıyorsunuz 02:50
Haşmet Babaoğlu | Trump’la kalacak sanıyorsanız, fena yanılıyorsunuz 14.01.2021 | 12:27

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan aşı olduktan hemen sonra gazetecilere bir açıklama yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA