Son Dakika Haberi: 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nundan ilk görüntüler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:06
00:17
00:20
01:45
04:17
05:37
05:34
03:48
Doğu Akdeniz'de büyük kararlılık! Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 28.07.2020 | 23:45
06:28
01:03
Türkiye'den yeni Navtex! Barbaros nerede arama yapacak? | Video 28.07.2020 | 22:15
01:36
Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 28.07.2020 | 21:11
03:16
01:15
Antalya’da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada | Video 28.07.2020 | 19:05
00:33
Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı | Video 28.07.2020 | 19:19
00:35
İdlib'deki Suriyelilerden Türk askerine teşekkür | Video 28.07.2020 | 18:26
18:09
04:14
03:12
16:54
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor.