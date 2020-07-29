Video Haber Son Dakika Haberi: 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nundan ilk görüntüler | Video

Son Dakika Haberi: 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nundan ilk görüntüler | Video

Son Dakika Haberi: 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nundan ilk görüntüler | Video
29.07.2020 | 13:16

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla 'Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH)  ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor.

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