SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı'
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Anayasa Mahkemesi, HDP'ye kapatma davasında önemli bir karar daha verdi. HDP'nin ek savunma süresi talebini ele alan AYM, başvuruyu kabul etti. Buna göre; HDP'ye savunma için 30 gün daha verildi. Ek süre talebi kabul edilmese HDP'nin 7 Eylül'e kadar savunma yapması gerekecekti.