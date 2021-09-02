SON DAKİKA: HDP'ye kapatma davasında sıcak gelişme! 'AYM'den ek süre kararı'

Anayasa Mahkemesi, HDP'ye kapatma davasında önemli bir karar daha verdi. HDP'nin ek savunma süresi talebini ele alan AYM, başvuruyu kabul etti. Buna göre; HDP'ye savunma için 30 gün daha verildi. Ek süre talebi kabul edilmese HDP'nin 7 Eylül'e kadar savunma yapması gerekecekti.