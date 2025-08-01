Son Dakika: İstanbul'da kritik zirve! Başkan Erdoğan Meloni ve Dibeybe'yi kabul etti | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Dolmabahçe'de kabul etti. Liderlerin özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri görüşmesi bekleniyor.