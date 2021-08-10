Son dakika! İsviçre'ye PKK tepkisi! Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı | Video

Son dakika haberi... İsviçre’nin Ankara Maslahatgüzarı, Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto edildi. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kendilerini hedef almıyor diye, terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.