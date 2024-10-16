Kilis Valiliği'nden açıklama: Mayınlı araziye roket düştü!
Kilis'te mayınlı bölgeye roket düşmesi sonucu yangın çıktı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Kilis Valiliği'nden açıklama: Mayınlı araziye roket düştü! 16.10.2024 | 20:29
03:45
01:10:04
00:36
Köy muhtarından örnek davranış 16.10.2024 | 19:16
00:12
Depremde anında öğrencisini kucaklayarak kurtardı 16.10.2024 | 19:16
00:35
Tekirdağ Emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor 16.10.2024 | 19:15
00:33
Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı! 16.10.2024 | 11:46
08:05
00:39
Hastaneye yetişmeye çalışan kadın metrobüste doğum yaptı 15.10.2024 | 18:42
13:37
06:49
Üniversiteli Rojin'den acı haber! 15.10.2024 | 18:14
02:36
SON DAKİKA | Savunmaya ek kaynak görüşmesi ertelendi 15.10.2024 | 18:14
29:24
43:01
Devlet Bahçeli: Devlet terörle masaya oturmaz, kıran kırana mücadele eder 15.10.2024 | 12:18
00:55
Kask cezasından kurtulmak için sahte plaka taktı: Cezası katlandı 14.10.2024 | 23:01
00:14
Marmaris'teki palalı kavgada 2 şüpheli tutuklandı 14.10.2024 | 22:35
01:54
Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi! 14.10.2024 | 21:20
28:40
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: İsrail, Lübnan ile yetinmeyecek 14.10.2024 | 19:44
03:16
Narin soruşturmasında yeni gelişme! 14.10.2024 | 18:40
04:25
17 gündür kayıp olan Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor 14.10.2024 | 18:28