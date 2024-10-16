Kilis Valiliği'nden açıklama: Mayınlı araziye roket düştü!

Kilis'te mayınlı bölgeye roket düşmesi sonucu yangın çıktı. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada "Hudutun Suriye tarafında bir çatışmadan seken bir roket mayınlı araziye düşmüş ve yangın oluşmuştur. Birliklerimizin herhangi bir dahli yoktur. Karşılık da verildiği doğru değildir." denildi.