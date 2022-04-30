Son dakika: Kuzeyin Çocukları tarih yazdı! 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor… | Video

Son dakika haberleri… Süper Lig’de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor oldu. Şampiyonluk maçında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, sezonunun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaştı. Trabzonspor’a şampiyonluğu getiren maçta, Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz sahne aldı. Uğurcan Çakır ise maç 1-1’ken Antalyaspor’un penaltısını kurtardı. İşte son dakika haberinin detayları…