Video Haber SON DAKİKA: Libya tezkeresi TBMM'de 24 ay daha uzatıldı
SON DAKİKA: Libya tezkeresi TBMM'de 24 ay daha uzatıldı

SON DAKİKA: Libya tezkeresi TBMM'de 24 ay daha uzatıldı

30.11.2023 | 18:33

Son dakika: Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP ve HDP tezkere için "hayır" oyu kullandı.

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