SON DAKİKA: Libya tezkeresi TBMM'de 24 ay daha uzatıldı

Son dakika: Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. CHP ve HDP tezkere için "hayır" oyu kullandı.