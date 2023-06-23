Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu! | Video
Son dakika haberi... İstanbul Finans Merkezi’nde banka yöneticileriyle bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli" ifadesini kullanan enflasyonla mücadele mesajı verdi.
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