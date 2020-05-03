Son dakika: Rus ordusunda salgın şoku yaşanıyor! Şuana kadar binlerce askere corona virüs bulaştı | Video

Son dakika haberi: Dünyada etkisini hızla arttırmaya devam eden ölümcül corona virüs salgınında Rusya'da son 24 saat içerisinde 10 binden fazla yeni vaka görüldü. Yapılan son açıklamalara göre corona virüs salgını Rus ordusuna da sıçradı. 4 binin üzerinde Rus askerinde virüs tespit edildi.