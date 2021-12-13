Son dakika: Stokçuluğa karşı kanun teklifi! 2 milyon TL'ye kadar ceza verilebilecek | Video
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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘stokçulara göz açtırmayacağız’ açıklamalarının ardından harekete geçen AK Parti, 8 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi ile stokçuluk yapanlara 2 milyon TL para cezası verilebilecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...