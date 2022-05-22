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OTOMATİK OYNAT
01:12
SON DAKİKA! Terör örgütü PKK'ya darbe! 12 terörist etkisiz | Video 22.05.2022 | 11:23
00:31
00:25
İmamoğlu ve Yavaş tokalaşmadı! Bu anlar sosyal medyaya damga vurdu | Video 22.05.2022 | 09:46
04:47
02:13
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 21.05.2022 | 17:03
04:39
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video 21.05.2022 | 16:56
04:34
Burhanettin Duran | Kim kimi ikna etmeli? 21.05.2022 | 15:31
03:18
Hasan Basri Yalçın | Bildik hikayeler ve alıştığımız baskılar 21.05.2022 | 15:29
04:09
Melih Altınok | Economist kime çalışıyor anladık da... 21.05.2022 | 15:26
03:12
Mehmet Barlas | NATO ve Türkiye tarihi bir dönüm noktasında 21.05.2022 | 15:23
00:51
01:18
AK Parti’den Mansur Yavaş’a Oran Kavşağı tepkisi: "Beceriksizlik" | Video 20.05.2022 | 16:31
28:53
03:51
Mahmut Övür | CHP'de istenmeyen adam 20.05.2022 | 15:06
05:22
Kerem Alkin | FED küresel hedefleri mi baltalıyor? 20.05.2022 | 14:52
07:19
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:43
07:17
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan AB'ye PKK/YPG tepkisi | Video 20.05.2022 | 14:08
04:15
Melih Altınok | Kılavuzu Bill Gates olanın... 20.05.2022 | 12:50
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Mehmet Barlas | 19 Mayıs ve bilinçli gençlik 20.05.2022 | 12:42
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Hilal Kaplan | Ongun'un ipini kim çekti? 20.05.2022 | 12:39
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.