SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz... | Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" dedi.