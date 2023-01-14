SON DAKİKA: Teröristler kazdıkları hendeklere gömüldü! MSB duyurdu: 11 YPG/PKK'lı terörist etkisiz... | Video
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" dedi.
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