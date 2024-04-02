SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu
Son dakika haberi... Ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." dedi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ise Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından A Haber'e yaptığı açıklamada, "Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu 02.04.2024 | 20:34
01:45
22:12
00:10
00:10
01:58
NATO'da Bakanlar Toplantısı 3-4 Nisan'da | Video 02.04.2024 | 11:05
00:45
Ateş Kuşları 50. Bölüm 2. Fragmanı: "En doğrusu bizim artık ayrılmamız..." 01.04.2024 | 23:37
01:02
03:08
Melih Altınok | Artık muhalefette yarış İmamoğlu ile Yavaş arasında 01.04.2024 | 16:27
03:50
Kerem Alkin | Geleneksel ve Yeni 'Koridor Savaşları' 01.04.2024 | 16:25
02:30
Hilal Kaplan | Olanda hayır vardır 01.04.2024 | 16:21
02:54
Seçim sonrası AK Parti'de ilk MYK toplanıyor 01.04.2024 | 15:13
00:23
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.04.2024 | 13:13
01:08
02:54
23:17
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nden vatandaşlara hitap etti 01.04.2024 | 01:01
00:19
02:15
03:50
Sandıklar kapandı, oy sayma işlemi devam ediyor | Video 31.03.2024 | 17:47
02:23
Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na giriş yaptı | Video 31.03.2024 | 17:31