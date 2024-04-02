Video Haber SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu
SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

SON DAKİKA | Türker İnanoğlu vefat etti! Acı haberi Bakan Koca duyurdu

02.04.2024 | 20:34

Son dakika haberi... Ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Acı haberi duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." dedi. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay ise Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından A Haber'e yaptığı açıklamada, "Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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