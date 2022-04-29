SON DAKİKA: Tuzla'daki fabrika yangınında 3 çalışan hayatını kaybetti! | Video

Son dakika haberi: İstanbul Tuzla'daki bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kontrol altına aldı. Fabrikadan patlama sesleri de geldi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça ise acı haberi verdi. Patlamada 3 çalışanın hayatını kaybettiğini açıkladı.