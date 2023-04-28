Sudan’da tahliye uçağına saldırı! Uçağın görüntüleri paylaşıldı | Video

Türk vatandaşlarını tahliye için Sudan'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı. Milli Savunma Bakanlığı yaralanan personel olmadığını, uçağın inişinin emniyetle gerçekleştirdiğini açıkladı. O uçağın görüntüleri de paylaşıldı..