Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş

İstanbul Beyoğlu’nda 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığı öğrenildi. Şüphelinin taksiciyi uygulamadan çağırıp yanına geldiğinde araca binmeden ateş edip kaçtığı öne sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si çocuk 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk sırasında kendisine sorulan soruya ben öldürmedim yardımcı oldum dedi.