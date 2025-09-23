Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş
İstanbul Beyoğlu’nda 2 çocuk babası taksi şoförü Ali Sancar'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken olayın alacak verecek meselesinden dolayı yaşandığı öğrenildi. Şüphelinin taksiciyi uygulamadan çağırıp yanına geldiğinde araca binmeden ateş edip kaçtığı öne sürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2’si çocuk 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli sevk sırasında kendisine sorulan soruya ben öldürmedim yardımcı oldum dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
Taksiciye uygulamadan pusu! Husumetlisini uygulamadan çağırıp öldürmüş 23.09.2025 | 17:31
00:54
Bakan Yerlikaya: "114 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik" | Video 23.09.2025 | 08:49
05:05
03:01
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video 22.09.2025 | 09:05
00:12
Başkan Erdoğan ABD'de sevgi gösterileriyle karşılandı 22.09.2025 | 00:05
01:26
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 21.09.2025 | 22:28
01:34
13:50
ABD ziyareti öncesi Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video 21.09.2025 | 10:18
00:28
02:26
Savunma sanayisi Türk gençlerinin omuzları üzerinde yükseliyor 19.09.2025 | 18:42
23:42
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu 19.09.2025 | 17:56
04:29
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da SABAH TV'ye konuştu 19.09.2025 | 17:36
03:02
Kudüs'ün tapu kayıtları Türkiye'de 19.09.2025 | 11:58
04:14
TEKNOFEST İstanbul coşkusu devam ediyor 19.09.2025 | 11:54
02:42
Alanya ve Milas'ta orman yangını! Alevler evlere yaklaştı 19.09.2025 | 09:00
02:13
Başkan Erdoğan - Mahmud Abbas görüşmesi başladı | Video 18.09.2025 | 16:36
04:26
Bahçeli'den Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisi | Video 18.09.2025 | 16:36
19:09
05:38
Bilal Erdoğan'dan TEKNOFEST'te A Haber'e özel açıklamalar | Video 18.09.2025 | 14:13
03:00
Atak helikopterinden TEKNOFEST'te gösteri uçuşu | Video 18.09.2025 | 11:49