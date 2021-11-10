Taksim’de 10 Kasım töreninde vatandaştan CHP’ye tepki | Video

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’üncü yıl dönümünde Taksim'de düzenlenen törenle anıldı. Törenin ardından fotoğraf çekilen CHP'li bir gruba tepki gösteren vatandaş, "Atatürk diyemiyorlar. CHP bu. HDP ile ortak. PKK CHP’si” dedi.