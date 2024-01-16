Tel Aviv’de Gazze için ateşkes çağrısında bulunan gruba İsrail polisinden müdahale
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan gruba polis müdahale etti.
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