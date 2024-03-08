Turgut Altınok'tan Ankara'daki CHP/DEM/Kandil ortaklığına tepki: Devletim bayrağım diyen kimse kabul etmez | VİDEOHABER

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, CHP/DEM/Kandil ortaklığına çok sert tepki gösterdi. Turgut Altınok, DEM'in 3 ilçede adaylarını çekmesiyle ilgili olarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı PKK'yla DEM ile işbirliği yapmıştır. Bu da ifşa olmuştur, yazıklar olsun. Yani makam, mevki için vatanı satanlara, vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun." dedi.