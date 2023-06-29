"Türkiye süper güç" diyen Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic: Başkan Erdoğan'a minnettarız | Video
Balkan ülkesi Karadağ'ın ilk Müslüman Başbakanı Dritan Abazovic, A Haber'e konuştu. Türkiye ve Karadağ arasında kardeşlik ilişkisi olduğuna vurgu yapan Abazovic Türkiye'yi süper güç olarak tanımladı. Abazovic, Başkan Erdoğan'ın Balkanlar'da yürüttüğü diplomasiden de övgüyle söz etti.
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